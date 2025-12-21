به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد نبی موسوی فرد در نشست قرارگاه استانی جهاد تبیین خوزستان و گرامیداشت دهه بصیرت با تأکید براینکه در عرصه فرهنگ، کار نقطه زنی مهم‌تر از کار‌های عمومی است، گفت: به عنوان راهبرد کار، این است که فراخوان عمومی در بخش سراسری داشته باشیم. هدف نهایی جهاد تبیین نیز تربیت سرباز تراز نظام مقدس اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه در موضوع جهاد تبیین برنامه ریزی برای کل سال ضروری است، بیان کرد: باید نخبگان اقشار مختلف شناسایی و به صورت هفتگی برای آنها نشست تبیینی برگزار شود.

فرمانده سپاه حضرت ولی عصر خوزستان نیز در این نشست گفت:جهاد تبیین یکی از محور‌های عملیات‌های سپاه استان در کنار عملیات سخت و نیمه سخت بوده و در مواقع متعدد و فتنه‌های گوناگون اقدامات بسیاری صورت گرفته است.

سردار سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور ادامه داد: برای اجرای عملیات جهاد تبیین نیازمند سازماندهی مجدد هستیم و در مواقعی عملیات را باید شدت داد چراکه دشمن بعداز شکست در جنگ ۱۲ روزه به سمت جنگ ادراکی و تبلیغاتی روی آورده است.

در این نشست ابتدا سرهنگ شهریاری دبیر برگزاری دهه بصیرت استان خوزستان به بیان برنامه ریزی‌ها و رویکرد‌های این قرارگاه به مناسبت هفته بصیرت پرداخت و در ادامه سردار حاجتی مدیرکل بنیاد حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان، حجت الاسلام دبیری فرد، رئیس شعبه خوزستان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و سایر اعضا به بیان پیشنهادات و نظرات خود پرداختند.