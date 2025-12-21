پخش زنده
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان، جزئیات تغییر ساعت کاری دستگاههای اجرایی از اول دیماه را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مرضیه مهدوی در تشریح جزییات تغییر ساعت گفت: براساس بخشنامه معاونت عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی ساعت کار کلیه دستگاهها و موسسات دولتی، بانکها، بیمهها، شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی استان از اول دیماه تا پایان سال؛ ۸ صبح تا ۱۴ خواهد بود.
وی افزود: خاموش بودن تمامی وسایل گرمایشی و روشنایی در ساعات پس از کار و ایام تعطیل الزامی است
مهدوی تاکید کرد: مدیران و رؤسای دستگاههای اجرایی استان باید بهگونهای برنامهریزی و نظارت کنند که با اجرای مفاد این بخشنامه هیچ خدشهای در نحوه پاسخگویی و تداوم ارایه خدمت به مردم ایجاد نشود.