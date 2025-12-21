به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در نشست هم‌اندیشی مدیریت گلزار شهدای کرمان که با حضور شهردار کرمان، دو نفر از معاونان شهردار، مدیر گلزار شهدای کرمان و جمعی از مسئولان برگزار شد، تصمیماتی برای ساماندهی و بازآرایی غرفه‌های فروش این مجموعه اتخاذ شد.

در این نشست مقرر شد که غرفه‌داران مستقر در گلزار شهدا تا پایان مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج‌«قاسم سلیمانی» به‌صورت موقت در کنار مواکب مستقر در محل برگزاری مراسم فعالیت کنند.

پس از پایان مراسم، برای مدت دو تا سه ماه، مکان موقت فعالیت غرفه‌داران در خیابان بالای گلزار شهدا در نظر گرفته خواهد شد تا در این مدت امکان ساماندهی، طراحی و تعریف سازه‌های جدید فراهم شود.

در مرحله‌ٔ بعد، با تعیین محل دائمی غرفه‌ها و بهسازی فضای پیرامونی، قرار است تولیدات مذهبی، صنایع‌دستی و سوغات کرمان در این غرفه‌ها عرضه شود تا ضمن ایجاد جلوه‌ای منظم و زیبا در محیط گلزار شهدا، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و بومی کرمان فراهم شود.

شهردار کرمان در این نشست با تأکید بر ضرورت انتظام‌بخشی به خدمات زائران و زائرپذیری گلزار شهدا، هدف از این طرح را «تسهیل خدمت‌رسانی، زیباسازی محیط و حمایت از کسب‌وکارهای فرهنگی و مذهبی» عنوان کرد