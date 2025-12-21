بخشدار ساردوئیه از توابع شهرستان جیرفت گفت: بر اثر بارش سنگین برف و سقوط تیر‌ها و پارگی خطوط انتقال، بیش از ۶۰ روستای این بخش در دمای زیر صفر درجه سانتی‌گراد همچنان بدون برق هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان بخشدار ساردوئیه از توابع شهرستان جیرفت گفت: بر اثر بارش سنگین برف و سقوط تیر‌ها و پارگی خطوط انتقال، بیش از ۶۰ روستای این بخش در دمای زیر صفر درجه سانتی‌گراد همچنان بدون برق هستند و با وجود سخت‌گذر بودن مسیرها، تلاش نیرو‌های امدادی و خدماتی برای وصل مجدد برق ادامه دارد.

عباسعلی مسلمی با اشاره به وضعیت راه‌ها و شبکه برق اظهار کرد: حجم بالای برف و یخ‌زدگی شدید جاده‌ها موجب شده امکان تردد خودرو‌ها در بسیاری از مسیر‌ها وجود نداشته باشد، راه‌ها بسته است و همین موضوع عملیات امدادرسانی و ترمیم خطوط برق را با مشکل جدی مواجه کرده است.

وی افزود: در جریان موج دوم بارش باران و برف از حدود ٢ روز پیش، بیش از ۳۰ تا ۴۰ تیربرق در مسیر‌های اصلی سقوط کرده و بخشی از سیم‌ها نیز در مسیر رودخانه افتاده که به دلیل پوشش سنگین برف، شناسایی و آزادسازی آنها زمان‌بر است.

وی ادامه داد: شبکه برق این روستا‌ها از چهار مسیر تامین می‌شود و در حال حاضر بخش‌هایی از این مسیر‌ها به طور کامل قطع شده‌اند و برخی نیز به صورت مقطعی وصل و دوباره قطع می‌شوند که همین موضوع باعث شده بیش از ۷۰ درصد بخش ساردوییه در عمل دسترسی محدودی به برق داشته باشند.

بخشدار ساردوئیه گفت: برای بازگشایی مسیر‌ها و نصب مجدد پایه‌ها، تاکنون چند دستگاه لودر به منطقه اعزام شده، اما به دلیل اشباع زمین از آب و گل، برخی از این ماشین‌آلات نیز در مسیر گرفتار شده‌اند.

مسلمی با بیان اینکه دمای هوا در اغلب مناطق زیر صفر است، افزود: یخ‌زدگی جاده‌ها، عمق برف تا حدود ٢ متر و نبود امکان تردد خودرو‌های سواری، عملیات ترمیم را بسیار سخت کرده، اما نیرو‌ها با تمام توان در حال کار هستند.

وی تصریح کرد: از آغاز موج دوم بارندگی‌ها، قطعی برق به صورت گسترده اتفاق افتاده و در حال حاضر حدود ٢ روز است که بسیاری از روستا‌ها به طور کامل فاقد برق هستند و اولویت ما، وصل برق روستا‌ها به صورت مرحله‌ای و مستقل است تا هرچه سریع‌تر بخشی از خانوار‌ها از این وضعیت خارج شوند.

بخشدار ساردوئیه با تأکید بر تداوم تلاش‌ها گفت: با وجود شرایط سخت جوی و انسداد مسیرها، نیرو‌های خدمات‌رسان، راهداری و برق منطقه‌ای در منطقه مستقر هستند و عملیات ترمیم شبکه برق تا بازگشت کامل شرایط عادی ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه انتظار می‌رود تا فردا برق همه روستا‌ها وصل شود ادامه داد: غیر از این ۶٠ روستا بسیاری روستای دیگر هم برقشان قطع بود که اکنون برقدار هستند.