به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان بخشدار ساردوئیه از توابع شهرستان جیرفت گفت: بر اثر بارش سنگین برف و سقوط تیرها و پارگی خطوط انتقال، بیش از ۶۰ روستای این بخش در دمای زیر صفر درجه سانتیگراد همچنان بدون برق هستند و با وجود سختگذر بودن مسیرها، تلاش نیروهای امدادی و خدماتی برای وصل مجدد برق ادامه دارد.
عباسعلی مسلمی با اشاره به وضعیت راهها و شبکه برق اظهار کرد: حجم بالای برف و یخزدگی شدید جادهها موجب شده امکان تردد خودروها در بسیاری از مسیرها وجود نداشته باشد، راهها بسته است و همین موضوع عملیات امدادرسانی و ترمیم خطوط برق را با مشکل جدی مواجه کرده است.
وی افزود: در جریان موج دوم بارش باران و برف از حدود ٢ روز پیش، بیش از ۳۰ تا ۴۰ تیربرق در مسیرهای اصلی سقوط کرده و بخشی از سیمها نیز در مسیر رودخانه افتاده که به دلیل پوشش سنگین برف، شناسایی و آزادسازی آنها زمانبر است.
وی ادامه داد: شبکه برق این روستاها از چهار مسیر تامین میشود و در حال حاضر بخشهایی از این مسیرها به طور کامل قطع شدهاند و برخی نیز به صورت مقطعی وصل و دوباره قطع میشوند که همین موضوع باعث شده بیش از ۷۰ درصد بخش ساردوییه در عمل دسترسی محدودی به برق داشته باشند.
بخشدار ساردوئیه گفت: برای بازگشایی مسیرها و نصب مجدد پایهها، تاکنون چند دستگاه لودر به منطقه اعزام شده، اما به دلیل اشباع زمین از آب و گل، برخی از این ماشینآلات نیز در مسیر گرفتار شدهاند.
مسلمی با بیان اینکه دمای هوا در اغلب مناطق زیر صفر است، افزود: یخزدگی جادهها، عمق برف تا حدود ٢ متر و نبود امکان تردد خودروهای سواری، عملیات ترمیم را بسیار سخت کرده، اما نیروها با تمام توان در حال کار هستند.
وی تصریح کرد: از آغاز موج دوم بارندگیها، قطعی برق به صورت گسترده اتفاق افتاده و در حال حاضر حدود ٢ روز است که بسیاری از روستاها به طور کامل فاقد برق هستند و اولویت ما، وصل برق روستاها به صورت مرحلهای و مستقل است تا هرچه سریعتر بخشی از خانوارها از این وضعیت خارج شوند.
بخشدار ساردوئیه با تأکید بر تداوم تلاشها گفت: با وجود شرایط سخت جوی و انسداد مسیرها، نیروهای خدماترسان، راهداری و برق منطقهای در منطقه مستقر هستند و عملیات ترمیم شبکه برق تا بازگشت کامل شرایط عادی ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه انتظار میرود تا فردا برق همه روستاها وصل شود ادامه داد: غیر از این ۶٠ روستا بسیاری روستای دیگر هم برقشان قطع بود که اکنون برقدار هستند.