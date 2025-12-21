پخش زنده
تیم فوتبال بارسلونا در هفته هفدهم رقابتهای لیگای اسپانیا با پیروزی مقابل ویارئال جایگاهش را در صدر جدول حفظ کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیمهای ویارئال و بارسلونا از ساعت ۱۸:۴۵ امشب ۳۰ آذر در چارچوب هفته هفدهم رقابتهای فوتبال لیگای اسپانیا به مصاف هم رفتند.
دو تیم در شرایطی روبروی هم قرار گرفتند که بارسلونا به دنبال تثیبت صدرنشینی بود و در سوی دیگر ویارئال که در فصل جاری خوب نتیجه گرفته است، حریف آسانی برای شاگردان هانسی فلیک نبود.
بازی را آبی و اناریها بهتر آغاز کردند و رافینیا در دقیقه ۱۲ بارسلونا را یک بر صفر جلو انداخت. اخراج رناتو ویگا در دقیقه ۳۹ کار ویارئال را در خانه برای جبران دشوارتر کرد. بارسا که با توجه به ۱۰ نفره شدن ویارئال فشار روی دروازه حریف را بیشتر کرده بود، در دقیقه ۶۳ توسط لامین یامال به گل دوم هم رسید و فاصله را بیشتر کرد.
در نهایت بارسلونا توانست با نتیجه ۲ بر صفر ویارئال را شکست دهد. شاگردان هانسی فلیک با این برد ۴۶ امتیازی شدند و جایگاهشان را در صدر جدول محکم کردند.
ویارئال هم ۳۵ امتیازی ماند و در رده چهارم قرار گرفت.