دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در رابطه با پروژه تقاطع نظامالملک سنندج و روند بررسی آن در محاکم قضایی توضیحاتی ارائه داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان؛ چند روز پیش بود که گزارشی از بخش خبری صبحدم در رابطه با تقاطع نظامالملک سنندج به روی آنتن رفت.
موضوعی که با وجود پیگیریهای رسانهای و محکومیت پیمانکار متخلف هنوز تعیین تکلیف نشده. حالا دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در رابطه با این پروژه و روند بررسی اون در محاکم قضایی توضیحاتی ارائه داده که دعوت میکنم بیننده باشید.