به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پس از آن‌که استرالیا اخیراً استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی را ممنوع کرد، الیزابت باوم اشنایدر وزیر کشور سوئیس، گفت کشورش نیز باید اقدامات مشابهی را بررسی کند.

او گفت: بحثی که در استرالیا و اتحادیه اروپا در جریان است، مهم است و باید در سوئیس هم انجام شود. من با ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی موافقم. ما باید از کودکان‌مان بهتر محافظت کنیم.

وزیر کشور سوئیس افزود که مقام‌های دولتی باید بررسی کنند چه چیز‌هایی باید محدود شود و گزینه‌هایی مانند ممنوع کردن استفاده کودکان از شبکه‌های اجتماعی، مهار محتوای آسیب‌زا و رسیدگی به الگوریتم‌هایی که از آسیب‌پذیری نوجوانان سوءاستفاده می‌کنند را برشمرد.

باوم اشنایدر گفت بحث‌های مفصل درباره این موضوع از ابتدای سال آینده و با تکیه بر یک گزارش تخصصی آغاز خواهد شد و اضافه کرد: نباید خودِ سکوهای شبکه‌های اجتماعی را فراموش کنیم؛ آنها باید مسئولیت محتوایی را که کودکان و نوجوانان مصرف می‌کنند، بپذیرند.

اوایل همین ماه، مجلس کانتون فریبورگ سوئیس رأی داد که استفاده کودکان از تلفن همراه در مدرسه تا حدود ۱۵ سالگی ممنوع شود؛ اقدامی که جدیدترین تلاش محلی در سوئیس برای محدود کردن استفاده از تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی در مدارس به شمار می‌رود.