استانداران کرمان و یزد در نشستی مشترک، درباره تقویت همکاریهای دوجانبه و تدوین برنامه راهبردی توسعه اقتصاد منطقهای به گفتوگو و توافق رسیدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در دیدار دکتر محمدعلی طالبی استاندار کرمان و دکتر محمد رضا بابایی استاندار یزد، بر ضرورت همافزایی ظرفیتهای دو استان در حوزههای صنعت، معدن، بازرگانی و گردشگری تأکید کرده و توسعه زیرساختهای لجستیکی و ارتباطی را بهعنوان یکی از محورهای اصلی همکاریهای آینده مورد توجه قرار دادند.
استانداران کرمان و یزد با اشاره به جایگاه راهبردی این دو استان در اقتصاد کشور، بر لزوم برنامهریزی مشترک برای ارتقای زنجیرههای ارزش و افزایش نقش بخش خصوصی در تبادلات با مشارکت اتاقهای بازرگانی دو استان تأکید کردند.