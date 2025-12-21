ضرورت صدور صورتحساب الکترونیکی از اول دی در لرستان
مدیر کل امور مالیاتی لرستان گفت :صورت حساب های مالیاتی از اول دی ۱۴۰۴ الکترونیکی میشود .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛حجت اله صالحی گفت:از ابتدای دیماه ۱۴۰۴ اعتبار مالیاتی خرید به صورتحسابهای الکترونیکی ثبتشده در سامانه مؤدیان تعلق میگیرد و صورتحسابهای کاغذی بی اعتبار خواهند بود.
مدیر کل امور مالیاتی استان لرستان افزود: بر این اساس، مؤدیانی که فروش سالانه آنها بیش از ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده و یا مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده هستند، مکلف هستند در سامانه ی مؤدیان ثبتنام کرده و نسبت به صدور صورتحسابهای الکترونیکی اقدام کنند.
مدیرکل امور مالیاتی لرستان تأکید کرد: مؤدیان مالیاتی برای اینکه اعتبار مالیاتی خریدها در پرونده مالیاتی ثبت شود و هم برای پیشگیری از مشمول شدن جرائم سنگین قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، از ابتدای دیماه خریدهای خود را بر مبنای صورتحسابهای الکترونیکی صادرشده در بستر سامانه مودیان انجام دهند.