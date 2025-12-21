امروز: -
فیلم » عمومی

لزوم فعال سازی رمز اول پویا برای جلوگیری از کلاهبرداری

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۳۰- ۲۱:۵۵
خبرهای مرتبط

کلاهبرداری میلیاردی با روش کپی کارت در نیشابور

کلاهبرداری اسکیمیری یک میلیاردی در یزد

کاهش ۳ درصدی جرایم فضای مجازی در قزوین /  پیامک‌های آلوده بیشترین شیوه کلاهبرداری اینترنتی

برچسب ها: کپی کارت با اسکیمر ، کپی کارت عابر بانک ، کلاهبرداری اسکیمری
