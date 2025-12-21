به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان در آستانه شب باستانی یلدا، شبی که نماد مهر، هم‌نشینی و امید است، استاندار کرمان با حضور در منزل خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره)، پای صحبت دل‌هایی نشست که گرمای همدلی را بیش از هر چیز، سرمایه زندگی خود می‌دانند.

محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، عصر امروز ۳۰ آذرماه و همزمان با فرارسیدن شب یلدا، در ادامه دیدارهای میدانی خود با اقشار مختلف مردم، از دو خانواده تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) بازدید کرد.

استاندار کرمان در حاشیه این بازدید و در تماس تلفنی با رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور، با اشاره به نقش این نهاد مردمی و انقلابی گفت: کمیته امداد امام خمینی(ره) در سال‌های گذشته خدمات ارزشمندی به جامعه هدف خود ارائه داده اما شرایط استان کرمان، به‌ویژه در حوزه مسکن، ویژگی‌هایی دارد که در کمتر نقطه‌ای از کشور دیده