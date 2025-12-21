بُرد هندبالیست‌های سپاهان در برابر سنگ آهن بافق

بُرد هندبالیست‌های سپاهان در برابر سنگ آهن بافق

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دیدار تیم‌های هندبال سنگ‌آهن بافق و فولاد مبارکه سپاهان در چارچوب هفته نهم لیگ برتر از ساعت ۱۶ در سالن امام‌علی آهن‌شهر برگزار شد.

نیمه نخست این دیدار با برتری ۱۶ بر ۱۲ سپاهانی‌ها خاتمه یافت؛ زرد‌پوشان دیدار زاینده‌رود در ۳۰ دقیقه دوم مسابقه با تلاش بیشتر اختلاف امتیاز را افزایش دادند تا در نهایت با حساب ۲۹ بر ۲۰ فاتح میدان شوند.

تیم هندبال فولاد مبارکه سپاهان در هفته دهم لیگ برتر میزبان تیم مس کرمان است.