نشستی با محوریت احیای خلیج گرگان و تالاب بین‌المللی گمیشان و تأمین حقابه تالاب‌های بین‌المللی آلاگل، آلماگل و آجی‌گل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، میثم مددی، رئیس اداره حفاظت و احیای تالاب‌های گلستان گفت: این جلسه در محل معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان و با ریاست مهندس مقدم، مدیرکل دفتر فنی و امور عمرانی استانداری، و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تشکیل شد.

مددی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در این نشست افزود: در این جلسه گزارشی از میزان پیشرفت ساخت ایستگاه پمپاژ آب دریا از طریق کانال‌های آبرسان مجتمع پرورش میگوی گمیشان به داخل تالاب گمیشان ارائه و بر لزوم تسریع در تکمیل اقدامات مرتبط با طرح‌های جامع احیای تالاب‌های استان تأکید شد.

وی ادامه داد: مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان، در این جلسه به تشریح مصوبات سومین و پنجمین جلسه ستاد ملی تالاب‌های کشور در خصوص اجرای طرح‌های احیای خلیج گرگان و تالاب گمیشان پرداخت. همچنین معاون محیط زیست طبیعی اداره‌کل، وضعیت فعلی خلیج گرگان، علل بروز مخاطرات زیست‌محیطی و روند آتی تغییرات سطح آب دریای خزر را مورد بررسی قرار داد.

در ادامه این نشست، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی حاضر نیز گزارشی از روند پیشرفت اقدامات و برنامه‌های اجرایی خود در چارچوب طرح‌های جامع احیای تالاب‌های استان ارائه کردند و بر ضرورت هماهنگی و همکاری بین‌بخشی برای تحقق اهداف احیایی تأکید شد.