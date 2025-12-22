اگر شما هم جزو کسانی هستید که پس از پایان مراسم شب یلدا ، با مشکلات معده بعد از خوردن و میوه آجیل یلدا دست و پنجه نرم می‌کنید، این مطلب را بخوانید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، در شب یلدا مصرف میوه و آجیل نسبت به میانگین سایر روز‌های سال به طرز قابل توجهی بالا می‌رود که این می‌تواند به طور بالقوه باعث ایجاد حالت نفخ شدید شود. میل به چشیدن خوراکی‌های خاص در این بلندترین شب سال منجر به زیاده‌روی و ایجاد نفخ در معده می‌شود. راه‌های آسان و مؤثری برای رفع نفخ و بازگرداندن آرامش معده پس از افراط در صرف میوه و آجیل در شب یلدا وجود دارد.

به بدن خود آب برسانید

کم آبی بدن می‌تواند به ایجاد نفخ کمک کند. با نوشیدن آب فراوان در واقع می‌توانید با اثرات پرخوری مقابله کنید. دمنوش‌های گیاهی مانند نعناع یا زنجبیل را برای آب رسانی بیشترانتخاب کنید، این دمنوش‌ها به دلیل خواص تسکین‌دهنده‌شان که به هضم غذا کمک می‌کنند، معروف هستند.

تحرک داشته باشید

فعالیت بدنی سبک می‌تواند به تحریک گوارش و کاهش نفخ کمک کند. کمی پیاده روی کنید، یوگای ملایم را تمرین کنید یا حرکات کششی را انجام دهید تا حرکت غذا در سیستم گوارشی بهبود یابد.

غذا‌های آبدار را انتخاب کنید

غذا‌های غنی از آب را در زمان احیای خود پس از پرخوری سنگین بگنجانید. خیار، هندوانه، کرفس دارای محتوای آب بالایی هستند که به بدن آب رسانی کرده و به دفع سدیم اضافی کمک می‌کنند.

مکمل‌های آنزیم‌های گوارشی

مصرف مکمل‌های آنزیم گوارشی را در نظر بگیرید تا به بدن شما در تجزیه موثرتر غذا کمک کند. آنزیم‌هایی مانند بروملین، که معمولا در آناناس یافت می‌شوند، می‌توانند از فرآیند گوارش حمایت کنند.

چای‌های گیاهی را انتخاب کنید

پس از پرخوری یک فنجان چای گیاهی مانند چای زنجبیل یا نعناع می‌تواند اثرات تسکین دهنده‌ای بر سیستم گوارش شما بگذارد. این دمنوش‌ها می‌توانند به آرامش عضلات دستگاه گوارش، کاهش نفخ و ناراحتی کمک کنند. چای زنجبیل، زیره، یا دمنوش رازیانه به دلیل داشتن خواص کارمینیتیو (دفع‌کننده گاز)، می‌توانند به‌سرعت نفخ و درد شکم را کاهش دهند. زنجبیل به خصوص برای تهوع و سوء هاضمه بسیار مؤثر است.

پروبیوتیک‌ها

برای ارتقای میکروبیوم روده سالم، پروبیوتیک‌ها را به رژیم غذایی خود اضافه کنید. ماست کفیر یا غذا‌های تخمیر شده مانند کلم ترش می‌تواند به بازگرداندن تعادل به سیستم گوارش شما کمک کند.