برپایی بازارچههای مخصوص برای تولیدات بانوان هشترود
فرماندار هشترود از برپایی بازارچههای مخصوص برای تولیدات بانوان این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،ابراهیم حسنی با اشاره به نقش موثر بازارچههای مشاغل خانگی در توسعه اقتصادی منطقه و ایجاد اشتغال پایدار گفت:برپایی چنین بازارچههایی فرصتی برای عرضه محصولات زنان، بهویژه بانوان سرپرست خانوار است که پیشتر امکان عرضه مستقیم تولیدات خود را نداشتند.
حسنی گفت:این نمایشگاهها علاوه بر کمک اقتصادی به خانوادهها، موجب کاهش مشکلات روحی و اجتماعی ناشی از محدودیتهای اقتصادی شده و گامی در جهت توانمندسازی زنان و ارتقای فضای اقتصادی شهرستان محسوب میشود.
وی همچنین از بانوان خواست تا با حمایت از تولیدات داخلی و استفاده بهینه از اعتبارات و امکانات شهرستان در توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه نقشآفرینی کنند.
فرماندار شهرستان هشترود همچنین از شکل گیری شورای راهبردی بانوان در این شهرستان خبر داد و گفت:این شورا با هدف استفاده از ظرفیت فکری، تجربیات ارزشمند و دیدگاههای متنوع بانوان در امور مشورتی و آگاهسازی در حوزههای مرتبط با مسائل زنان تشکیل خواهد شد و بانوان میتوانند بازوی اصلی مدیریت شهرستان در ارتقای فعالیتهای اجتماعی و ارائه راهکارهای موثر باشند.
حسنی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه زیرساختی شهرستان اظهار داشت:علیرغم اقدامات انجامشده، هنوز چالشهایی وجود دارد و تلاش داریم پارک بانوان را در این شهرستان احداث کنیم و یکی از سالنهای ورزشی را به بانوان اختصاص دهیم.