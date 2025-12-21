به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،ابراهیم حسنی با اشاره به نقش موثر بازارچه‌های مشاغل خانگی در توسعه اقتصادی منطقه و ایجاد اشتغال پایدار گفت:برپایی چنین بازارچه‌هایی فرصتی برای عرضه محصولات زنان، به‌ویژه بانوان سرپرست خانوار است که پیش‌تر امکان عرضه مستقیم تولیدات خود را نداشتند.

حسنی گفت:این نمایشگاه‌ها علاوه بر کمک اقتصادی به خانواده‌ها، موجب کاهش مشکلات روحی و اجتماعی ناشی از محدودیت‌های اقتصادی شده و گامی در جهت توانمندسازی زنان و ارتقای فضای اقتصادی شهرستان محسوب می‌شود.

وی همچنین از بانوان خواست تا با حمایت از تولیدات داخلی و استفاده بهینه از اعتبارات و امکانات شهرستان در توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه نقش‌آفرینی کنند.

فرماندار شهرستان هشترود همچنین از شکل گیری شورای راهبردی بانوان در این شهرستان خبر داد و گفت:این شورا با هدف استفاده از ظرفیت فکری، تجربیات ارزشمند و دیدگاه‌های متنوع بانوان در امور مشورتی و آگاه‌سازی در حوزه‌های مرتبط با مسائل زنان تشکیل خواهد شد و بانوان می‌توانند بازوی اصلی مدیریت شهرستان در ارتقای فعالیت‌های اجتماعی و ارائه راهکار‌های موثر باشند.

حسنی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه زیرساختی شهرستان اظهار داشت:علی‌رغم اقدامات انجام‌شده، هنوز چالش‌هایی وجود دارد و تلاش داریم پارک بانوان را در این شهرستان احداث کنیم و یکی از سالن‌های ورزشی را به بانوان اختصاص دهیم.