به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، نیلوفر صفری، گفت: پس از بارش‌های اخیر با خطر افزایش پشه آئدس ناقل بیماری‌های تب دنگی، چیکونگونیا، تب زرد زیکا در کیش هستیم.

او، بهسازی محیط را اصلی‌ترین و طلایی‌ترین راهکار مبارزه با ازدیاد پشه آئدس برشمرد و افزود: با رعایت بهسازی‌های محیطی و مراقبت‌های شخصی می‌توانیم خطر تکثیر پشه و ابتلا به بیماری‌های ناشی از نیش آن را کاهش دهیم.

صفری، مکان‌های تجمع آب شیرین را بهترین زیستگاه پشه آئدس برای تخم گذاری اشاره کرد و افزود: مخازن نگهداری آب مهم‌ترین زیستگاه‌های پشه آئدس است و باید نسبت به پوشاندن کامل در این مخازن توجه شود، نشت آب از مخازن و پمپ‌های آب باید برطرف شود.

کارشناس مبارزه با بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت کیش، جمع آوری آب کولر‌ها در مخازن سر بسته، تحویل لاستیک‌های غیر قابل استفاده در منازل به بازیافت، تخلیه آب جمع شده زیر گلدان ها، جمع آوری سطل‌های خالی در محوطه‌های حیاط، بررسی پشت بام‌ها و تخلیه آب راکد جمع شده پس از باران را از جمله مهم‌ترین راهکار‌های بهسازی محیط در راستای کنترل ازدیاد پشه‌ی آئدس در منازل برشمرد.

نیلوفر صفری افزود: شهروندان چنانچه اطراف منزل خود، موارد جمع شدگی آب باران را مشاهده کردند حتما برای جمع آوری آن به سامانه ۱۳۷ زنگ بزنند.

او گفت: استفاده از دورکننده‌های حشرات موجود در داروخانه ها، پوشیدن لباس‌های آستین بلند روشن به دلیل علاقه پشه به لباس‌های مشکی، نصب توری برای در و پنجره‌ها و مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی بلافاصله بعد از مشاهده علائمی، چون تب، سردرد، درد پشت چشم، درد‌های عضلانی و بثورات پوستی از مهمترین راهکار‌های مراقبت‌های شخصی در راستای مبارزه با پشه آئدس است.

کارشناس مبارزه با بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت کیش، گفت: هیچ گونه موردی از ابتلا به تب دنگی و یا پشه آئدس آلوده در کیش مشاهده نشده است.