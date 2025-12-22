به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،محمدی در جلسه بررسی مسائل و مشکلات آب شرب شهر‌ها و روستا‌های شهرستان کلیبر با اشاره به اینکه مهمترین مشکل اهالی شهرستان تامین آب شرب می‌باشد گفت:اولویت اصلی فرمانداری این شهرستان تامین آب شرب پایدار در مناطق شهری و روستایی خصوصا قشلاقات بخش آبش احمد می‌باشد و روستا‌های این بخش با تنش آبی بسیار جدی مواجه می‌باشند.

وی با تاکید بر لزوم مشارکت دستگاه‌های اجرایی متولی خصوصا شرکت آب منطقه‌ای، آبفا و امور عشایری استان در جهت غلبه بر مشکل تنش آبی قشلاقات بخش آبش احمد گفت:با مشارکت شرکت آب و فاضلاب استان و اداره کل امور عشایری استان فاز دو پروژه‌ آبرسانی به قشلاقات بخش آبش احمد با اعتباری بالغ بر ۷۵میلیار تومان تکمیل می‌گردد.

وی تامین پایدار آب شرب شهر کلیبر را از دیگر برنامه‌های فرمانداری شهرستان در راستای مقابله با تنش آبی اعلام و تشریح کرد:سد پیغام جهت تامین آب شرب پایدار این شهر در حال تکمیل می‌باشد که تا تکمیل این سد و احداث تصفیه خانه با حفر چاه تقویتی از کمبود آب شرب در فصول گرم سال جلوگیری می‌شود.