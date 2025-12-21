به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛در شهرک صنعتی کوهدشت، واحدی فرآوری و بسته‌بندی پای مرغ با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تحت نظارت اداره‌کل دامپزشکی لرستان فعالیت می‌کند، واحدی که با اشتغال‌زایی برای جوانان بومی، سالانه هزاران تن محصول را به بازارهای منطقه‌ای و جهانی صادر می‌کند.

در صورت فرآوری کامل پای مرغ در داخل کشور ارزش افزوده را تا ۴ برابر بالا می‌برد و سالانه ده‌ها میلیون دلار ارزآوری بیشتری ایجاد می‌کند.

پا و پنجه مرغ، سرشار از پروتئین است ، که برای رشد و ترمیم بافت‌های بدن، تقویت عضلات و سیستم ایمنی ضروری است.