پخش زنده
امروز: -
سالانه صدها تن محصول در کارخانه فرآوری پای مرغ در کوهدشت تولید و صادر می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛در شهرک صنعتی کوهدشت، واحدی فرآوری و بستهبندی پای مرغ با سرمایهگذاری بخش خصوصی و تحت نظارت ادارهکل دامپزشکی لرستان فعالیت میکند، واحدی که با اشتغالزایی برای جوانان بومی، سالانه هزاران تن محصول را به بازارهای منطقهای و جهانی صادر میکند.
در صورت فرآوری کامل پای مرغ در داخل کشور ارزش افزوده را تا ۴ برابر بالا میبرد و سالانه دهها میلیون دلار ارزآوری بیشتری ایجاد میکند.
پا و پنجه مرغ، سرشار از پروتئین است ، که برای رشد و ترمیم بافتهای بدن، تقویت عضلات و سیستم ایمنی ضروری است.