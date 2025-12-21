کاهش آسیبهای اجتماعی در جلفا
فرماندار جلفا گفت: در ۹ ماهه امسال شاهد کاهش محسوس آسیبهای اجتماعی در این شهرستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،یحیی دشتی در جلسه شورای فرهنگ عمومی جلفا با اشاره به دغدغههای گذشته در حوزه آسیبهای اجتماعی گفت:یکی از اولویتهای مهم ما در سالهای اخیر ساماندهی و کاهش آسیبهای اجتماعی بود که خوشبختانه با تشکیل کارگروههای تخصصی، برگزاری نشستهای منظم با مسئولان فرهنگی، استفاده از ظرفیت نخبگان و فعالان اجتماعی و اجرای برنامههای آموزشی و پیشگیرانه گامهای موثری در این مسیر برداشته شده است.
دشتی افزود: طبق آمارهای به دست آمده در ۹ ماهه امسال شاهد کاهش محسوس آسیبهای اجتماعی در شهرستان جلفا نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم که این موضوع نشان دهنده اثرگذاری برنامهها و تعامل مناسب میان دستگاههای اجرایی، نهادهای فرهنگی و همراهی مردم است.
محمد مسعودی نیا معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد ارس نیز با اشاره به نقش این سازمان در کاهش آسیبهای اجتماعی اظهار داشت: منطقه آزاد ارس در راستای مسئولیتهای اجتماعی خود ۴۹ کارگاه مقابله با آسیبهای اجتماعی در شهرستان جلفا برگزار کرده است.
وی افزود: برای مقابله با آسیبهای اجتماعی و برگزاری این کارگاه ها بیش از دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان هزینه شده که هدف اصلی آنها ارتقای آگاهی عمومی، پیشگیری از بروز آسیبها و توانمندسازی اقشار مختلف جامعه بوده است.
وی تاکید کرد: حمایت از برنامههای فرهنگی و اجتماعی و همکاری با شورای فرهنگ عمومی شهرستان، همچنان در دستور کار این سازمان قرار دارد تا روند کاهشی آسیبهای اجتماعی با قدرت ادامه یابد.