به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،یحیی دشتی در جلسه شورای فرهنگ عمومی جلفا با اشاره به دغدغه‌های گذشته در حوزه آسیب‌های اجتماعی گفت:یکی از اولویت‌های مهم ما در سال‌های اخیر ساماندهی و کاهش آسیب‌های اجتماعی بود که خوشبختانه با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، برگزاری نشست‌های منظم با مسئولان فرهنگی، استفاده از ظرفیت نخبگان و فعالان اجتماعی و اجرای برنامه‌های آموزشی و پیشگیرانه گام‌های موثری در این مسیر برداشته شده است.

دشتی افزود: طبق آمار‌های به دست آمده در ۹ ماهه امسال شاهد کاهش محسوس آسیب‌های اجتماعی در شهرستان جلفا نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم که این موضوع نشان دهنده اثرگذاری برنامه‌ها و تعامل مناسب میان دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های فرهنگی و همراهی مردم است.

محمد مسعودی نیا معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد ارس نیز با اشاره به نقش این سازمان در کاهش آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت: منطقه آزاد ارس در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود ۴۹ کارگاه مقابله با آسیب‌های اجتماعی در شهرستان جلفا برگزار کرده است.

وی افزود: برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی و برگزاری این کارگاه ها بیش از دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان هزینه شده که هدف اصلی آن‌ها ارتقای آگاهی عمومی، پیشگیری از بروز آسیب‌ها و توانمندسازی اقشار مختلف جامعه بوده است.

وی تاکید کرد: حمایت از برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی و همکاری با شورای فرهنگ عمومی شهرستان، همچنان در دستور کار این سازمان قرار دارد تا روند کاهشی آسیب‌های اجتماعی با قدرت ادامه یابد.