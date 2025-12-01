مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۱۳۰ نفر در حوادث رانندگی برون شهری کهگیلویه و بویراحمد جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد ، حمیدرضا پیمانجو در نشست کارگروه تصادفات با اشاره به کاهش ۱۶.۵ درصدی تلفات فوتی حوادث رانندگی در محور‌های برون‌شهری استان گفت: در هشت ماهه سال گذشته ۱۵۵ نفر در حوادث رانندگی محور‌های برون شهری جان خود را از دست دادند که این آمار در هشت ماهه سال جاری ۱۳۰ نفر است و ۲۵ نفر کاهش فوت شدگان نسبت به مدت مشابه را شاهد هستیم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به کاهش ۲ درصدی تردد از محور‌های استان در هشت ماهه امسال از افزایش ۱۷.۷ درصدی تخلفات رانندگی طی این ایام خبر داد.

وی با اشاره به کاهش ۳۸ درصدی تصادفات جرحی و افزایش ۱۵ درصدی تصادفات خسارتی گفت: در مجموعه تصادفات فوتی، جرحی و خسارتی کاهش پنج درصدی داشته است.

وی از کاهش ۲۳ درصدی فوتی‌ها در صحنه تصادفات خبر داد و گفت: تعداد فوت شدگان در مسیر ۱۶ درصد کاهش داشته است، ضمن اینکه شاهد کاهش ۳۶ درصدی مصدومان حوادث رانندگی هستیم.

وی با اشاره به اینکه بیشترین تلفات و حوادث رانندگی در محور دهدشت_بهبهان و یاسوج_شیراز رخ داده گفت: ۲۴ درصد تصادفات رانندگی مربوط به محور یاسوج_اصفهان، ۲۵ درصد محور یاسوج_شیراز، ۱۴ درصد محور گچساران_شیراز، ۲۹ درصد محور دهدشت_بهبهان، ۳ درصد محور یاسوج_اقلید و ۴ درصد حوادث مربوط به محور بهمئی_ بهبهان است.

پیمانجو با بیان اینکه بیشترین تصادفات در حد فاصل ساعت ۱۸ تا ۲۰ رخ داده بیان کرد: ۷.۶۵ درصد تصادفات مربوط به عابر پیاده است، همچنین ۵۰.۸۳ درصد از تصادفات از نوع واژگونی و خروج از جاده بوده است.