مرگ ۱۳۰ نفر در محورهای برون شهری کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۱۳۰ نفر در حوادث رانندگی برون شهری کهگیلویه و بویراحمد جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد، حمیدرضا پیمانجو در نشست کارگروه تصادفات با اشاره به کاهش ۱۶.۵ درصدی تلفات فوتی حوادث رانندگی در محورهای برونشهری استان گفت: در هشت ماهه سال گذشته ۱۵۵ نفر در حوادث رانندگی محورهای برون شهری جان خود را از دست دادند که این آمار در هشت ماهه سال جاری ۱۳۰ نفر است و ۲۵ نفر کاهش فوت شدگان نسبت به مدت مشابه را شاهد هستیم.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای با اشاره به کاهش ۲ درصدی تردد از محورهای استان در هشت ماهه امسال از افزایش ۱۷.۷ درصدی تخلفات رانندگی طی این ایام خبر داد.
وی با اشاره به کاهش ۳۸ درصدی تصادفات جرحی و افزایش ۱۵ درصدی تصادفات خسارتی گفت: در مجموعه تصادفات فوتی، جرحی و خسارتی کاهش پنج درصدی داشته است.
وی از کاهش ۲۳ درصدی فوتیها در صحنه تصادفات خبر داد و گفت: تعداد فوت شدگان در مسیر ۱۶ درصد کاهش داشته است، ضمن اینکه شاهد کاهش ۳۶ درصدی مصدومان حوادث رانندگی هستیم.
وی با اشاره به اینکه بیشترین تلفات و حوادث رانندگی در محور دهدشت_بهبهان و یاسوج_شیراز رخ داده گفت: ۲۴ درصد تصادفات رانندگی مربوط به محور یاسوج_اصفهان، ۲۵ درصد محور یاسوج_شیراز، ۱۴ درصد محور گچساران_شیراز، ۲۹ درصد محور دهدشت_بهبهان، ۳ درصد محور یاسوج_اقلید و ۴ درصد حوادث مربوط به محور بهمئی_ بهبهان است.
پیمانجو با بیان اینکه بیشترین تصادفات در حد فاصل ساعت ۱۸ تا ۲۰ رخ داده بیان کرد: ۷.۶۵ درصد تصادفات مربوط به عابر پیاده است، همچنین ۵۰.۸۳ درصد از تصادفات از نوع واژگونی و خروج از جاده بوده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: بیشترین عامل تصادفات تخطی از سرعت مطمئنه و تجاوز از سرعت مقرر با ۴۸.۲۷ درصد است، ضمن اینکه ۸۲.۲۳ درصد تصادفات مربوط به خودروی سواری است.