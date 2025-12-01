به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر سیده زهرا مصطفوی شامگاه یک شنبه با استقبال مدیر عامل و جمعی از مدیران شرکت ملی حفاری ایران وارد اهواز شد.

مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران ضمن تقدیر از حضور دختر مکرمه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در استان خوزستان گفت:فرمان امام راحل (ره) در تاسیس شرکت ملی حفاری ایران سرشار از برکت بوده است.

وی خاطرنشان کرد: کارکنان تلاشگر شرکت ملی حفاری ایران در ٧٤ دستگاه حفاری در سایه تلاش و کوشش بدون وقفه در سیزده استان کشور همواره جهادگران خط مقدم جبهه صنعت نفت کشور هستند.

مراسم گرامیداشت تاسیس شرکت ملی حفاری ایران روز دوشنبه یکم دی ماه در اهواز برگزار می‌شود.