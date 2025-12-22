در دویست و نود و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز بر لزوم جمع آوری تابلو‌های بدون مجوز سطح شهر تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،روح‌الله دهقان‌نژاد دبیر شورای اسلامی شهر تبریز در دویست و نود و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز در عمارت تاریخی ساعت با انتقاد از وضعیت ساماندهی تابلو‌های تبلیغاتی در سطح شهر گفت:همه نهاد‌های رسمی برای نصب تابلو نیازمند مجوز شهرداری هستند.

وی افزود: شهرداری باید همه تابلو‌ها را جمع‌آوری کند، مشخص شود چه کسی مجوز دارد و چه کسی ندارد و تمامی تابلو‌هایی که بدون اخذ مجوز از شهرداری نصب شده‌اند برداشته شوند. همچنین نباید تابلو‌های تبلیغاتی در لاین تندرو نصب شوند.

دبیر شورای اسلامی شهر تبریز در پایان به موضوع رانندگان استیجاری اشاره کرد و گفت: پیش‌تر عنوان شده بود که در هفته حمل‌ونقل به رانندگان استیجاری پاداشی پرداخت شود. اگر این موضوع در نظر گرفته شده که بسیار خوب است و اگر هم لحاظ نشده بنده به‌عنوان پیشنهاد مجدداً بر اجرای آن تاکید می‌کنم.