برگزاری جشن شب یلدا در پادگان شهید برخورداری عجب شیر
جشن شب یلدا با حضور فرمانده پادگان ۰۳ شهید برخورداری عجبشیر و جمعی از سربازان در این پادگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،امیر سرتیپ دوم ستاد محراب محمدعلیفام با اشاره به پیشینه باستانی یلدا این شب را به سربازان و خانوادههای آنان تبریک گفت و تاکید کرد شرایط خدمت با آرامش دنبال میشود.
وی افزود:کادر پادگان برای کاهش دلتنگی سربازان و دوری از خانوادهها، برنامههای حمایتی و رفاهی را در دستور کار دارد و این رویکرد ادامه خواهد داشت.
در حاشیه این مراسم برنامههای جانبی از جمله نواختن موسیقی، اجرای بخشهای شاد و برگزاری جشن تولد تعدادی از سربازان نیز انجام شد.