به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،امیر سرتیپ دوم ستاد محراب محمدعلیفام با اشاره به پیشینه باستانی یلدا این شب را به سربازان و خانواده‌های آنان تبریک گفت و تاکید کرد شرایط خدمت با آرامش دنبال می‌شود.

وی افزود:کادر پادگان برای کاهش دلتنگی سربازان و دوری از خانواده‌ها، برنامه‌های حمایتی و رفاهی را در دستور کار دارد و این رویکرد ادامه خواهد داشت.

در حاشیه این مراسم برنامه‌های جانبی از جمله نواختن موسیقی، اجرای بخش‌های شاد و برگزاری جشن تولد تعدادی از سربازان نیز انجام شد.