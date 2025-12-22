به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در بازی پایانی هفته پانزدهم رقابت‌های فوتبال بوندس لیگا آلمان، تیم بایرن مونیخ ۴ بر صفر هایدنهایم را شکست داد و با ۴۱ امتیاز همچنان در صدر باقی ماند. جوزپ استانیسیچ، میشل اولیسه، لوئیز دیاز و هری کین برای بایرن مونیخ گلزنی کردند. در دیگر بازی هفته مایتنس و سن پائولی به تساوی بدون گل رضایت دادند. در جدول تا پایان هفته، دورتموند با ۳۲ و لورکوزن با ۲۹ امتیاز جایگاه‌های دوم و سوم را در اختیار دارند.

در اسپانیا و در ادامه هفته هفدهم لیگا، بارسلونا با ۲ گل در زمین ویارئال به برتری رسید، اتلتیکو مادرید ۳ به صفر میزبانش خیرونا را شکست داد، الچه ۴ به صفر رایو وایه کانو را در هم کوبید و رئال بتیس ۴ به صفر بر ختافه چیره شد.

در جدول شاگردان هانسی فلیک با ۴۶ امتیاز در صدر قرار دارند و رئال مادرید با ۴۲ و اتلتیکو مادرید با ۳۷ امتیاز بترتیب دوم و سوم‌اند.

در ادامه دیدار‌های هفته هفدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلیس یکشنبه استون ویلا دو بر یک منچستریونایتد را شکست داد. مورگان راجرز دو بار برای ویلا گلزنی کرد و متئوس کونیا تنها گل یونایتد را ثبت کرد.

در جدول لیگ برتر، پس ار آرسنال و سیتی که بترتیب با ۳۹ و ۳۷ امتیاز اول و دومند، استون ویلا با ۳۶ امتیاز سوم است و منچستر یونایتد هم با ۲۶ امتیاز در مکان هفتم قرار دارد.

در ایتالیا و در ادامه هفته شانزدهم سری آ، کالیاری با پیزا به تساوی در عدد ۲ بسنده کردند، ساسولو در خانه با یک گل مغلوب تورینو شد، فیورنتینا در بازی پرگل ۵ به یک برابر اودینزه به پیروزی رسید و جنوا با یک گل نتیجه را به میهمانش آتالانتا واگذار کرد.

در جدول سری آ، اینتر با ۳۳، میلان با ۳۲ و ناپولی با ۳۱ امتیاز رده‌های اول تا سوم را به خود اختصاص داده‌اند.