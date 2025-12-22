مهلت نام نویسی آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی سال ۱۴۰۵ امروز به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: داوطلبان برای ثبت نام به پایگاه اطلاع‌رسانی sanjesh.org مراجعه کنند.

بر اساس اعلام این سازمان، تاکنون بیش از ۳۴۰ هزار داوطلب برای شرکت در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی نام نویسی کرده‌اند.

دفترچه راهنمای ثبت‌نام نیز در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش در دسترس است.

آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم پنج‌شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.