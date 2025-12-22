پخش زنده
امروز: -
مربی تیم فوتبال خیبر خرمآباد گفت: پیروزی مقابل سپاهان در اصفهان نتیجه تمرکز بالا، آنالیز دقیق کادر فنی و تلاش جمعی بازیکنان بود؛ با این حال مسیر دشواری در لیگ برتر پیشرو داریم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جلال امیدیان مربی تیم فوتبال خیبر خرم آباد در نشست خبری پس از بازی با سپاهان در چارچوب مرحله یک هشتم پایانی رقابتهای جام حذفی فوتبال و در ورزشگاه نقش جهان افزود: این موفقیت حاصل تداوم روند رو به رشدی است که از هفتههای گذشته آغاز شده بود. مقابل تیمی پیروز شدیم که در ۱۳ هفته گذشته شکست نخورده و آمار دفاعی فوقالعادهای داشت.
امیدیان با تاکید بر سطح کیفی بالای این دیدار تصریح کرد: بازی کردن مقابل سپاهان، آن هم در ورزشگاه نقشجهان و برابر یکی از مدعیان اصلی قهرمانی، نیازمند انرژی و تمرکز چند برابری بود. بازیکنان ما نشان دادند از نظر روحی و ذهنی به بلوغ رسیدهاند و با اجرای دقیق برنامههای تمرینی و آنالیز کادر فنی، به این موفقیت دست پیدا کردند.
وی افزود: سپاهان همواره تیمی قدرتمند و منسجم است و برای این باشگاه در ادامه رقابتهای لیگ برتر آرزوی موفقیت میکنم.
مربی خیبر خرمآباد با اشاره به حضور بازیکنان جوان در ترکیب این تیم خاطرنشان کرد: با توجه به فشردگی مسابقات، امروز از بازیکنان ۱۷ تا ۱۹ ساله نظیر امیرحسین فارسی، آرین معالی و علیرضا آراسته استفاده کردیم. میدان دادن به این جوانان مقابل تیمی که در آسیا و ایران صاحب اعتبار است، نه تنها باعث پختگی آنها میشود بلکه نویدبخش روزهای خوبی برای فوتبال ملی است.
امیدیان در پاسخ به سوالی درباره نقش شناخت قبلی او از سپاهان و شائبه تسویهحساب شخصی گفت: موضوع تسویهحساب شخصی بههیچوجه مطرح نیست. من سالها در باشگاه سپاهان فعالیت کردهام و همواره به این باشگاه احترام میگذارم. این پیروزی حاصل یک کار جمعی از سوی مدیریت، کادر فنی و بازیکنان است و نباید آن را به شناخت فردی تقلیل داد.
وی همچنین به رویکرد تهاجمی سرمربی خیبر اشاره کرد و افزود: فلسفه تیم ما بر پایه بازی شجاعانه بنا شده است. کادر فنی هیچگاه مربیگری محتاطانه را در دستور کار ندارد و ترکیب بازیکنان باتجربه و جوان باعث ایجاد تعادل فنی در تیم شده است.
مربی سبزپوشان لرستانی در واکنش به لقب «غولکش» برای تیم خیبر گفت: تیمی که در دومین سال حضورش در سطح اول فوتبال ایران چنین عملکردی دارد، کار بزرگی انجام داده است. معتقدم با این سطح از کیفیت، خیبر در حال تبدیل شدن به یکی از قطبهای قدرتمند لیگ است و دیگر نباید از عناوین سنتی استفاده کرد.
امیدیان در پایان بر اهمیت بازیهای لیگ برتر تاکید کرد و اظهار داشت: مسیر سختی در پیش داریم. اولویت ما حفظ آمادگی بدنی و ذهنی بازیکنان برای ادامه رقابتهای لیگ است تا بتوانیم این روند مطلوب را تداوم ببخشیم.