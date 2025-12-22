۱۹۱ عنوان مقاله از ایران و برخی کشور‌های آسیایی، اروپایی و آمریکایی به دبیرخانه کنگره بین المللی غدیر ارسال شده است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ دبیر کنگره بین المللی غدیر و نهج البلاغه تعداد مقالات ثبت شده در سامانه به دبیرخانه این کنگره را ۱۹۱ عنوان اعلام کرد و گفت: ۳۰ مقاله از استان مازندران و بقیه در سطح ملی و فراملی به زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی، ایتالیایی و اسپانیایی از کشور‌های عراق، ایتالیا، فرانسه، اکوادور، افغانستان، آرژانتین، پرو، کلمبیا و پاکستان می‌باشد.

حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی با بیان اینکه ۵۲ درصد مقاله را آقایان و بقیه را خانم‌ها قلم زده‌اند، افزود: مقالات بر اساس معیار‌ها و ملاک‌های متعارف علمی، منطقی و نگارشی به صورت مدون و سازمان یافته با کدگزاری در اختیار داوران علمی قرار گرفت و هر مقاله توسط دو داور متخصص بررسی و ارزیابی شد

او ادامه داد: بر اساس فرایند داوری، ۲۵ مقاله شامل ۱۷ مقاله فارسی و ۸ مقاله خارجی به عنوان مقالات با امتیازات برتر انتخاب شدند که در روز برگزاری اجلاس بخشی از این مقالات برگزیده با حضور صاحب نظران و اندیشمندان ارائه و کتاب مجموعه مقالات آن نیز در روز برگزاری کنگره رونمائی می‌شود.





دبیر کنگره بین المللی غدیر و نهج البلاغه گفت: سایر مقالات که حد نصاب امتیاز تعیین شده توسط داوران کمیته علمی را کسب کردند پس از ساماندهی در قالب یک نسخه الکترونیکی منتشر و لینک دسترسی عمومی و استنادی به آنها در سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، پایگاه سیویلیکا و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بارگزاری می‌شود



