۱۰ میلیون نسخه خطی فارسی‌زبان و مرتبط با تاریخ و فرهنگ ایران که از سوی موسسه میکروفیلم نور در هندوستان جمع‌آوری شده، به موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ رییس موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) گفت: نسخی که با همت آقای مهدی خواجه‌پیری جمع‌آوری شده، به صورت یکجا در اختیار موسسه استنادی جهان اسلام قرار داده شد و ما آنها را در اختیار پژوهشگران ایران و دیگر کشور‌های اسلامی قرار می‌دهیم.

محمد مهدی علویان‌مهر با بیان اینکه ایرانیان حدود ۸۰۰ سال در هندوستان حاکمیت داشته یا فعالیت فرهنگی انجام داده‌اند، گفت: در این سال‌ها، زبان فارسی زبان مرجع و علمی هندوستان بوده و اسناد ارزشمندی از این دوران به یادگار مانده است.

رییس موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام توضیح داد: این اسناد در قالب میکروفیش‌ها به صورت دیجیتال و حتی فیزیکی گردآوری شده که بخشی از آن به ایران منتقل شده و موسسه ISC با نمایه کردن و اختصاص کد، آنها را برای پژوهشگران و دانش‌پژوهان قابل رویت خواهد کرد.

علویان‌مهرافزود: نسخ خطی گردآوری‌شده از ایران و دیگر کشورها، یکی از منابع تقویت‌کننده پایگاه‌های اطلاعاتی ISC است.

مهدی خواجه‌پیری رییس موسسه میکروفیلم نوربا اشاره به بیش از چهار دهه فعالیت خود در هندوستان برای جمع‌آوری گنجینه نسخ خطی فارسی اظهار کرد: میلیون‌ها سند ارزشمند فارسی ۷۰۰ سال در وضعیتی نامناسب در آرشیو تلنگانه هند نگهداری می‌شد و در معرض آسیب حشرات و حیوانات موذی قرار داشت.

او با بیان اینکه امروز بیش از ۱۰ میلیون سند خطی فارسی را از هند گردآوری و دیجیتال کرده‌ایم، گفت: حدود ۱۰۰ هزار نسخه خطی را دیجیتال کردیم که اکنون دیگر وجود فیزیکی ندارد.

خواجه‌پیری گفت: هند مهم‌ترین نسخ خطی اسلامی را دارد؛ در ۴۷ سال فعالیت، تنها اسناد را جمع‌آوری کردیم، اما توان اطلاع‌رسانی آن را نداشتیم.

او گفت: بسیاری از منابع موجود در میان این نسخ خطی، منحصر و بی‌نظیر است و می‌تواند حلقه‌های مفقود تاریخ را به یکدیگر متصل کند و بخش‌هایی از آن را کاملاً روشن می‌کند.

به گفته او در میان این نسخ، اسناد بی‌نظیری از مالکیت ایران بر حوزه خلیج فارس، روابط تجاری ایران با دیگر نقاط دنیا و روابط سیاسی ایران در دوره قاجار وجود دارد که مورخان نیز تاکنون با آن رو‌به‌رو نشده بودند.