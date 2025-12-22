یلدای مازندرانی ها، شب هم نشینی و نغمه ها
مردم مازندران شب یلدا را «چلهشو» می نامند و با آیینها و رسوم خاصی آن را جشن می گیرند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ آداب و رسوم شب یلدا یا «چله شو» در مازندران پر از آداب و رسوم کهن بوده که مردم برای دورهمی این شب طولانی به آن پایبند هستند و درست همانند دیگر شهرهای دیگر ایران، جالب و در خور توجه است
چلّه شوی مازنیها معمولا در خانه بزرگ فامیل یا همان پدربزرگ و به قول مازندرانیها "گَته پِر" و یا مادر بزرگ یا " گته مار" برگزار میشود و مازندرانیها در شب چلّه دور کرسی مینشینند و انواع خوراکیها را روی آن میچینند.
معمولاً در این شب برنج را با کدوی حلوایی دم میکنند که به آن «کَئی پلا» میگویند. البته غذاهای دیگری مانند مرغ یا اردک محلی شکم پر با سبزیجات معطر مانند زِلنگ و انار و ته چین نیز سرو میشود.
دورهمی و صله رحم اهل فامیل از برنامههای ویژه شب یلدا در مازندران است.
اهالی روستای سوته ساری برای چله شو انواع نان محلی و شیرینی سنتی مازندران از جمله کماج، پشت زیک، بهاردونه را آماده کردند.
آنها با دعوت از گروه موسیقی، نی نوازی و امیری خوانی و طالبا را هم چاشنی شب یلدا کردند تا خاطرات خوشی برای آنها به یادگار بماند.
سیده حکیمه موسوی گزارش میدهد.