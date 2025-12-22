تشدید نظارتها بر شکار همزمان با اوج مهاجرت پرندگان
نظارتهای میدانی برای جلوگیری از صید و شکار پرندگان مهاجر در تالابها و کانونهای اصلی تخلف تشدید شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ فرمانده یگان حفاظت محیط زیست مازندران، با اشاره به آغاز فصل مهاجرت پرندگان، از نظارتهای میدانی یگان حفاظت محیط زیست استان از ابتدای پاییز خبر داد و گفت: این اقدامات هدفمند در زیستگاههای حساس استان، طی ماههای اخیر به ثبت آمار قابل توجهی در حوزه مقابله با شکار و صید غیرمجاز منجر شده است.
عباس زارع گفت: در این برنامه نظارتی که در سطح تالابها، زیستگاههای طبیعی و مناطق پرخطر استان اجرا شد، بر اساس آمارهای تجمیعی، در بازه زمانی ابتدای مهرماه تا پایان آذرماه، یگان حفاظت محیط زیست مازندران با اجرای ۱۳۲ مورد گشت و کنترل منتهی به کشفیات، موفق به کشف و ضبط ۲۲۸ قبضه سلاح شکاری، جمعآوری ۸۱۸ رشته دام و تور صید پرندگان و کشف ۳۷۴ قطعه پرنده مهاجر شد.
او ادامه داد: در همین مدت، ۷۳ مورد استقرارگاه، کومه و سازه غیرمجاز صیادان شناسایی و تخریب و ۲۰۲ نفر متخلف شناسایی شدند که برای آنان حداقل ۱۸۰ پرونده قضایی تشکیل و به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست مازندران گفت: با توجه به تداوم حضور پرندگان مهاجر و افزایش حساسیت زیستگاهها، نظارتهای میدانی در ۱۰ روز پایانی آذرماه تشدید شد و گشتها با تمرکز ویژه بر تالابها، مناطق پرخطر و کانونهای اصلی تخلف افزایش یافت.
زارع با بیان اینکه افزایش عملیات میدانی به رشد همزمان شاخصهای عملیاتی و قضایی منجر شده است، افزود: ب میانگین روزانه گشتهای منتهی به کشفیات بیش از پنج برابر، کشف سلاح شکاری بیش از شش برابر و جمعآوری دام و تور صید پرندگان نزدیک به ۱۶ برابر نسبت به دوره قبل افزایش یافته است.
او ادامه داد: تخریب استقرارگاهها و سازههای غیرمجاز صیادان بیش از سه برابر میانگین دوره پیش از تشدید نظارتها ثبت شده و خروجیهای قضایی نیز متناسب با شدت عملیات میدانی رشد داشته است.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست مازندران گفت: این روند تا پایان فصل مهاجرت پرندگان ادامه خواهد داشت و این یگان با حضور میدانی مستمر و برخورد قاطع، اجازه نخواهد داد شکار و صید غیرمجاز به حیاتوحش و تنوع زیستی استان آسیب وارد کند.