به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ موسی رهبر با بیان اینکه تولیدکنندگان لبنیات باید قیمت محصولات خود را کاهش دهند، هشدار داد: در صورت همکاری نکردن صنایع لبنی، برخورد قضایی و قانونی در دستور کار است.

رهبر با اشاره به وضعیت نامطلوب قیمت محصولات لبنی در بازار کشور، اظهار کرد: در هفته گذشته ستاد تنظیم بازار کشور با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان، نرخ مصوب جدیدی برای شیر خام تعیین کرد تا مبنای قیمت‌گذاری اصلاح شود و بدین ترتیب از تولیدکنندگان خواسته شده است قیمت محصولات لبنی را در زنجیره عرضه کاهش دهند.

وی افزود: تولیدکنندگان و صنایع لبنی موظف‌اند در اسرع وقت قیمت لبنیات را با توجه به نرخ مصوب شیر خام (۲۹ ٬ ۵۰۰ تومان) تعدیل کنند تا فشار تورمی از دوش خانوار‌ها برداشته شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس افزود: در صورتی که همکاری لازم از سوی واحد‌های تولیدی مشاهده نشود، تعزیرات حکومتی استان فارس با استفاده از اهرم‌های قانونی و برخورد‌های قضایی با متخلفان برخورد خواهد کرد.

گرانی بی‌رویه لبنیات، موجب حذف این کالای اساسی از سبد غذایی خانوار‌ها شده و سلامت جامعه را تهدید می‌کند.

رهبر همچنین تصریح کرد : نظارت‌ها افزایش یافته و در صورت مشاهده هرگونه گران‌فروشی یا تخلف در عرضه لبنیات، با بالاترین درجه قانونی برخورد خواهد شد تا بازار به ثبات برسد و قیمت‌ها واقعی و منصفانه شوند.