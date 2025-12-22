به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،سارا فرشتیان، مربی تیم ملی اسکیت و خبره ورزشی کشورمان، با موفقیت مدرک بین‌المللی مربیگری پایساک (PAYSAC) کانادا را دریافت کرد.

این دوره مربیگری در شهر مونترال کانادا و به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد هر چند به دلیل عدم صدور روادید از طرف کشور میزبان، فرشتیان تمام دوره‌ها را به صورت آنلاین پشت سر گذاشت.

از طرف دیگر دروس رفتار مربی، نحوه مربیگری، توسعه رفتار فرهنگ مربی برنده، اصول تغذیه مناسب، برنامه ریزی تمرینی،ریکاوری و ….. از جمله مواردی بود که توسط مدرسین بین‌المللی در این دوره تدریس شد.

همچنین در این دوره 15 شرکت کننده از اقصی نقاط جهان حضور داشتند.