گردنه کلوسه در فریدونشهر باز شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما،مرکز اصفهان؛ رئیس راهداری و حمل و نقل جادهای فریدونشهر گفت: این گردنه که در پی بارش سنگین برف، وزش باد شدید و وقوع کولاک در روزهای اخیر مسدود شده بود، با تلاش شبانهروزی کارکنان اداره راهداری شهرستان بازگشایی شد.
سعید محمدخانی افزود: در این عملیات، نیروهای راهداری با بهکارگیری ماشینآلات سنگین و پاکسازی مسیر، موفق شدند تردد ایمن را در این محور کوهستانی برقرار کنند.
وی ادامه داد: با امدادرسانی به سرنشینان ۱۲ خودروی گرفتار در برف در زمان بارشهای اخیر، خودروهای گرفتار پس از ایمنسازی مسیر، به حرکت خود ادامه دادند.
محمدخانی از رانندگان و مسافران خواست: با توجه به برودت هوا و احتمال یخبندان در ساعات شبانه، با رعایت احتیاط کامل، تجهیزات زمستانی بهویژه زنجیرچرخ را همراه داشته باشند و پیش از تردد، از آخرین وضعیت راهها اطلاع حاصل کنند
گردنه کلوسه فریدونشهر نقطه اتصال هفت روستای کلوسه، وستگان، کاهگان علیا، کاهگان سفلی، دورک، کاهگانک و وَزوه در پشتکوه است، که در زمان بارش برف مسدود شده و عملیات برف روبی در آن پس از اتمام بارش اجرا میشود.
شهرستان فریدونشهر از ۲ شهر و ۸۵ روستا تشکیل شده و در ۱۸۵ کیلومتری غرب اصفهان و در دامنه کوههای زاگرس قرار دارد.