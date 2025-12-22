به گزارش خبرگزاری صداو سیما،مرکز اصفهان؛ رئیس راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فریدونشهر گفت: این گردنه که در پی بارش سنگین برف، وزش باد شدید و وقوع کولاک در روز‌های اخیر مسدود شده بود، با تلاش شبانه‌روزی کارکنان اداره راهداری شهرستان بازگشایی شد.

سعید محمدخانی افزود: در این عملیات، نیرو‌های راهداری با به‌کارگیری ماشین‌آلات سنگین و پاک‌سازی مسیر، موفق شدند تردد ایمن را در این محور کوهستانی برقرار کنند.

وی ادامه داد: با امدادرسانی به سرنشینان ۱۲ خودروی گرفتار در برف در زمان بارش‌های اخیر، خودرو‌های گرفتار پس از ایمن‌سازی مسیر، به حرکت خود ادامه دادند.

محمدخانی از رانندگان و مسافران خواست: با توجه به برودت هوا و احتمال یخبندان در ساعات شبانه، با رعایت احتیاط کامل، تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ را همراه داشته باشند و پیش از تردد، از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کنند

گردنه کلوسه فریدونشهر نقطه اتصال هفت روستای کلوسه، وستگان، کاهگان علیا، کاهگان سفلی، دورک، کاهگانک و وَزوه در پشتکوه است، که در زمان بارش برف مسدود شده و عملیات برف روبی در آن پس از اتمام بارش اجرا می‌شود.

شهرستان فریدونشهر از ۲ شهر و ۸۵ روستا تشکیل شده و در ۱۸۵ کیلومتری غرب اصفهان و در دامنه کوه‌های زاگرس قرار دارد.