پخش زنده
امروز: -
تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستانهای آبادان و خرمشهر دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، امروز دوشنبه یکم دی ۱۴۰۴، یکم رجب ۱۴۴۷ و بیست و دوم دسامبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.
اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:
صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۱۵ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۲۱ دقیقه غروب خواهد کرد.
گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۴۰ دقیقه به گوش میرسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۳۳ دقیقه است.
اذان صبح فردا سه شنبه دوم دی ساعت ۵ و ۴۶ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۷ و ۱۰ دقیقه ثبت شده است.