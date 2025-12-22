پخش زنده
مس کرمان در هفته نهم لیگ برتر هندبال برابر تیم هپکو اراک پیروز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ تیم مس کرمان در هفته نهم لیگ برتر هندبال در دیداری نفسگیر، نزدیک و مهیج با نتیجه ۲۵ - ۲۴ هپکو اراک را برد.
مس کرمان با این پیروزی به روند صددرصد برد خود در لیگ ادامه داد و با اختلاف دو امتیازی نسبت به سایپا، جایگاهش را در صدر جدول تثبیت کرد.
در پایان هفته نهم مس کرمان با ۱۶ امتیاز صدرنشین است و سایپا، استقلال و سپاهان به ترتیب با ۱۴، ۱۳ و ۱۲ امتیاز در ردههای بعدی قرار دارند.
سپاهان نوین و نیروی زمینی سبزوار با ۸ امتیاز پنجم و ششم هستند و هپکو اراک و فرازبام دهدشت هم ۵ امتیازی و در ردههای هفتم و هشتم قرار گرفتهاند.
نتایج کامل هفته نهم لیگ برتر هندبال مردان:
شنبه ۲۹ آذر:
پرواز هوانیروز ۲۵ – ۲۹ سایپا
نفت و گاز گچساران ۳۲ – ۲۹ نیروی زمینی سبزوار
سپاهان نوین اصفهان ۲۷ – ۲۴ فرازبام خائیز دهدشت
یکشنبه ۳۰ آذر:
هپکو اراک ۲۴ – ۲۵ مس کرمان
سنگآهن بافق ۲۰ – ۲۹ سپاهان اصفهان