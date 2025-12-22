پخش زنده
از ابتدای مهر و شروع فصل سرما، ۲۰ نفر در خراسان جنوبی با گاز مونوکسیدکربن دچار مسمومیت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون فنی و عملیات اورژانس خراسان جنوبی در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما گفت:از ابتدای مهر و شروع فصل سرما تا یکم دی ۲۰ نفر در استان با گاز مونوکسیدکربن مسموم شدند.
علیرضا عباسی افزود:از این تعداد ۴ نفر جان خود را از دست دادند.
وی گفت: ۷ نفر نیز در محل درمان شدند.
معاون فنی و عملیات اورژانس خراسان جنوبی گفت: منوکسید کربن گازی بی رنگ، بیبو و غیر محرک است که در اثر سوختن ناقص سوختهای فسیلی مانند نفت، گاز، بنزین، گازوئیل حاصل میشود و مسمومیت با آن به سادگی ایجاد میشود و حتی به دنبال دود خارج شده از لوله اگزوز خودرو در گاراژ در بسته و همچنین در اثر دود موتور برق در اتاقکهای زمینهای کشاورزی مسمومیت با منوکسید ایجاد میشود.
عباسی افزود: در مناطق روستایی و به خصوص عشایری به دنبال استفاده از چراغ الدین و ذغال برای گرم کردن محل به سرعت مسمومیت ایجاد میشود.
وی گفت:دقت در راه اندازی وسایل گرمایشی در ابتدای فصل سرما و استفاده از افراد با تجربه در صورت نیاز میتواند در پیشگیری از مسمومیت با این گاز کشنده موثر باشد.