به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون فنی و عملیات اورژانس خراسان جنوبی در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما گفت:از ابتدای مهر و شروع فصل سرما تا یکم دی ۲۰ نفر در استان با گاز مونوکسیدکربن مسموم شدند.

علیرضا عباسی افزود:از این تعداد ۴ نفر جان خود را از دست دادند.

وی گفت: ۷ نفر نیز در محل درمان شدند.

معاون فنی و عملیات اورژانس خراسان جنوبی گفت: منوکسید کربن گازی بی رنگ، بی‌بو و غیر محرک است که در اثر سوختن ناقص سوخت‌های فسیلی مانند نفت، گاز، بنزین، گازوئیل حاصل می‌شود و مسمومیت با آن به سادگی ایجاد می‌شود و حتی به دنبال دود خارج شده از لوله اگزوز خودرو در گاراژ در بسته و همچنین در اثر دود موتور برق در اتاقک‌های زمین‌های کشاورزی مسمومیت با منوکسید ایجاد می‌شود.

عباسی افزود: در مناطق روستایی و به خصوص عشایری به دنبال استفاده از چراغ الدین و ذغال برای گرم کردن محل به سرعت مسمومیت ایجاد می‌شود.

وی گفت:دقت در راه اندازی وسایل گرمایشی در ابتدای فصل سرما و استفاده از افراد با تجربه در صورت نیاز ‌ می‌تواند در پیشگیری از مسمومیت با این گاز کشنده موثر باشد.