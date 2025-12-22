پخش زنده
رادیو مقاومت، از امروز، برای ششمین سال متوالی ، پژواک اقتدار ایران را به گوش جهانیان میرساند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، رادیو مقاومت، با هدف روایت اقتدار جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲ روزه و بازنمایی دستاوردهای بزرگ کشور در این دفاع تاریخی ، امسال نیز با رویکردی متفاوت پخش میشود.
رادیو مقاومت امسال با محوریت ۷ تکلیف راهبردی رهبر معظم انقلاب درباره جنگ ۱۲ روزه ، تکالیفی همچون تبیین اقتدار ملی ، بازتاب اتحاد و مقاومت مردمی، امیدآفرینی در حوزه پیشرفت، تعمیق دشمنشناسی در بستر حافظه گفتمانی ۹ دی و مردمیسازی روایت مقاومت برنامهسازی خواهد کرد.
شبکه رادیویی مقاومت در دوره جدید فعالیت خود سه محور راهبردی را دنبال میکند، نخست، گفتمانسازی مقاومت عقلانی و امیدمحور در پیوند با مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی و بیانات رهبر معظم انقلاب؛ دوم، تقویت همبستگی اجتماعی از طریق روایت مردمی دفاع ۱۲ روزه و تأکید بر نقش زنان، جوانان و نیروهای مردمی و سوم، مقابله با جنگ شناختی دشمن که ابعاد شکستهای نظام سلطه را برای افکار عمومی روشن میسازد.
رادیو مقاومت امسال تا ۳۰ دی، روی موج FM ردیف ۹۵ مگاهرتز شنیده میشود.