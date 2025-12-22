به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،در پایان دومین روز از مسابقات بین‌المللی اسکی آلپاین در رشته مارپیچ کوچک که در لئوگانگ اتریش برگزار شد، محمد کیادربندسری موفق شد با اختلاف زمان ۳:۸۴ در رتبه ۲۳ قرار بگیرد و سید مرتضی جعفری با اختلاف زمان ۴:۹۸ رتبه ۲۸ را از آن خود کرد.

دیگر نماینده کشورمان محمد ساوه شمشکی موفق به پایان رساندن مانش نخست نشد.

حضور تیم ملی اسکی آلپاین ایران بخشی از روند آماده‌سازی برای المپیک زمستانی ۲۰۲۶ میلانوکورتینا است.