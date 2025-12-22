پخش زنده
۲۳ واحد صنفی متخلف در طرح بازرسی بازار یلدا در خراسان رضوی، پلمب و پارچه تخلف بر سر در آنها نصب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: در طرح نظارتی بازار شب یلدا در استان با تشکیل ۵۶ اکیپ گشت مشترک، از ۳۲۹ واحد صنفی بازرسی و ۱۱۲ واحد متخلف شناسایی و برای اعمال قانون به تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی معرفی شد.
سیدمرتضی مدنی افزود: در این طرح نظارتی با محوریت تعزیرات حکومتی و با حضور بازرسان دستگاههای صمت، اصناف، جهاد کشاورزی و شبکه بهداشت، از واحدهای صنفی سطح استان بازرسی انجام گرفت.
او ادامه داد: در قالب این طرح، ۲۱۴ پرونده تخلف گرانفروشی در طرح بازرسی بازار یلدا با ارزش محکومیت ۱۷ میلیارد و ۲۷۶ میلیون ریال تشکیل شد.
به گفته وی، این نظارتها با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و حفظ سلامت عمومی و برخورد قاطع با تخلفات با جدیت ادامه دارد.
این مسئول از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف و شکایت، گزارش خود را در سامانه شکایات https://tazirat ۱۳۵.ir/ ثبت کنند، تا به سرعت به شکایات و گزارشها رسیدگی شود.
طرح نظارتی بر بازار اقلام خوراکی از ۱۵ آذرماه در سطح خراسان رضوی آغاز شده است.