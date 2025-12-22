پخش زنده
در طرح بهارستان، شبکه برق ۷۵ روستای شهرستان قائنات بهسازی و تقویت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر توزیع نیروی برق قائنات با اشاره به اجرای طرح بهارستان در این شهرستان گفت: در سه سال گذشته شبکه برق حدود ۷۵ روستا در شهرستان بهطور کامل بهسازی شده است.
خسروی افزود: در این طرح تیرهای فرسوده و تیرهای سطح معابر تعویض شده و شبکههای تکفاز تقویت و تبدیل شدهاند که ظرفیت بسیار مناسبی برای سرمایهگذاری در حوزه انرژی خورشیدی فراهم آورده است.
وی همچنین با اشاره به پیشرفتهای گسترده در توسعه شبکه برق شهرستان،گفت: سایتهای نهضت ملی شهرهای آرین شهر، نیمبلوک، خضری دشت بیاض، اسفدن و ۴۹ و ۳۶ هکتاری قاین بطور کامل برقدار شده است و هماکنون حدود ۱۴ کیلومتر شبکه برق در سایت ۵۶۰ هکتاری در دست اجرا داریم.
مدیر توزیع نیروی برق قائنات افزود: همچنین با توجه به اطلاع رسانی و آگاهیبخشی انجام شده، استقبال سرمایهگذاران در حوزه انرژی خورشیدی بسیار خوب بوده و هم مشترکان خانگی و صنعتی، و هم سرمایه گذاران بخش خصوصی، برای سرمایه گذاری تا ظرفیت ۲۰۰ کیلووات وارد این حوزه شدهاند.
خسروی از پیشرفت پروژههای انرژی تجدیدپذیر خبر داد و گفت: در فاز دوم شهرک صنعتی حدود ۴ مگاوات نیروگاه خورشیدی مجوز صادر شده، که ۳ مگاوات آن وارد مدار شده و یک مگاوات دیگر در حال اجراست.
وی درخصوص اقدامات هوشمندسازی شبکه هم گفت: ابتدا مشترکان پرمصرف را هدف قرار دادهایم تا بتوانیم بار شبکه را در تابستان مدیریت کنیم. مشترکان با مصرف دو تا سه برابر الگوی مصرف در اولویت هستند و کنترل مصرف آنها بهصورت هوشمند انجام میشود.
مدیر توزیع برق شهرستان قائنات با بیان اینکه همکاری صنایع و بخش کشاورزی در مدیریت مصرف بسیار مؤثر بوده است، افزود: برای تداوم برق در ساعات اوج مصرف نیاز به همکاری مشترکان است و هرچه میزان همکاری بیشتر باشد، قطعی برق کمتر خواهد بود.
خسروی گفت: توسعه شبکه برق برای ۶ شهرک روستایی تا پایان سال با اعتباری حدود ۲۰ میلیارد تومان انجام خواهد شد.