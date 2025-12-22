مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری از تشکیل کارگروه سلامت روان استان با هدف ارتقای سلامت روان جامعه، بهبود سبک زندگی سالم در حوزه سلامت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری از تشکیل کارگروه سلامت روان استان با هدف ارتقای سلامت روان جامعه، بهبود سبک زندگی سالم و تقویت همکاری‌های بین‌بخشی در حوزه سلامت خبر داد.

مجید زنداقطاعی:گفت: هدف از راه‌اندازی این کارگروه ارتقای افزایش مشارکت آگاهانه مردم در حفظ و ارتقای سلامت فردی و اجتماعی است.

وی افزود: علاوه بر رصد آمار‌های مرتبط با حوزه سلامت روان، وظایف و مأموریت‌های دستگاه‌ها در قالب تفاهم‌نامه تدوین شده و از طریق دبیرخانه کارگروه به‌صورت منظم مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

با رویکرد رویدادمحوری که در استان کرمان و در راستای تحقق چشم‌انداز «کرمان، برفراز و لبخند دنیا؛ کرمان ۱۴۰۴» شکل گرفته است، اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری با مشارکت مردم می‌تواند نقش بسیار مؤثری در ایجاد نشاط اجتماعی و ارتقای سلامت روان جامعه ایفا کند