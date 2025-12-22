پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری از تشکیل کارگروه سلامت روان استان با هدف ارتقای سلامت روان جامعه، بهبود سبک زندگی سالم و تقویت همکاریهای بینبخشی در حوزه سلامت خبر داد.
مجید زنداقطاعی:گفت: هدف از راهاندازی این کارگروه ارتقای افزایش مشارکت آگاهانه مردم در حفظ و ارتقای سلامت فردی و اجتماعی است.
وی افزود: علاوه بر رصد آمارهای مرتبط با حوزه سلامت روان، وظایف و مأموریتهای دستگاهها در قالب تفاهمنامه تدوین شده و از طریق دبیرخانه کارگروه بهصورت منظم مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
با رویکرد رویدادمحوری که در استان کرمان و در راستای تحقق چشمانداز «کرمان، برفراز و لبخند دنیا؛ کرمان ۱۴۰۴» شکل گرفته است، اجرای برنامههای فرهنگی و هنری با مشارکت مردم میتواند نقش بسیار مؤثری در ایجاد نشاط اجتماعی و ارتقای سلامت روان جامعه ایفا کند