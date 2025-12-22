به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ رئیس واحد طراحی مجتمع فولاد مبارکه گفت: مقاومت بالای این نوع از فولاد برابر خوردگی به دلیل تشکیل یک لایه پیوسته و چسبنده اکسید روی سطح فلز است که آن را برابر زنگ ضدگی محافظت می‌کند.

بابک شهریاری افزود: این محصول باتوجه به ماهیت مقاومتش یکی از فولاد‌های محبوب در حوزه ساخت و ساز به خصوص در مناطق مرطوب است و البته در خط انتقال آب دریا به فلات مرکزی هم از ورقی هم خانواده با فولاد‌های مقاوم برابر خوردگی استفاده شد.

وی گفت: فناوری این فولاد‌ها به دلیل وجود عناصر آلیاژی مانند نیکل، مس و کروم جوش پذیری را هم کیفی‌تر کرده است.

رئیس واحد طراحی مجتمع فولاد مبارکه افزود: شرکت‌های آمریکایی و اروپایی در تولید این نوع از فولاد فعال هستند که حالا ایران هم با دستیابی به این فناوری نام خود را در این حوزه ثبت کرده است.

بابک شهریاری افزود: مطالعات نشان می‌دهد استفاده از فولاد‌های مقاوم برابر خوردگی اثرات زیست محیطی و کاهش کربن در چرخه حیات را به دنبال دارد.