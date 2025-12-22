کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی با ماندگاری هوای سرد در صبح، به تدریج تا پایان هفته افزایش نسبی دمای بیشینه ظهر پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز افزایش سرعت باد‌های شمال شرقی در نیمه شرقی استان و مواج شدن تنگه هرمز و دریای عمان کاهش دمای کمینه بویژه در مناطق مرتفع استان پیش بینی می‌شود.

او افزود: امروز در مناطق شرقی و بخش‌هایی از مناطق مرکزی استان تنگه هرمز و دریای عمان وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال شرقی سبب مواج شدن دریا بویژه در شمال و شرق تنگه هرمز محدوده جزایرهرمز، هنگام، لارک، قشم، تنب بزرگ و کوچک، سیری و ابوموسی خواهد شد و کاهش محسوس دمای کمینه را بخصوص در ارتفاعات تا اواسط هفته به همراه خواهد داشت.

سی سی پور توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر استان در نظر گرفته شود و با هدف کاهش خطر سرمازدگی محصولات کشاورزی اقدامات لازم انجام شود.

او افزود: فردا و چهارشنبه جوی آرام و پایدار برای استان پیش بینی می‌شود.