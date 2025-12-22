پ به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست استان هم اکنون شاخص کیفی هوای تبریز بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر با عدد ۱۰۱ و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص کیفی هوای تبریز از ساعت ۷ دیروز تا ۷ امروز بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۱۰۵ و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس بود.

کارشناسان به همه افراد به خصوص افراد مبتلا و دارای سابقه بیماری‌های قلبی، کلیوی و ریوی، زنان باردار و شیرده، سالمندان و کودکان توصیه می‌کنند که در زمان آلودگی هوا از تردد در معابر و مرکز شهر و فعالیت طولانی و سنگین در خارج از منزل خودداری کنند.

بر اساس طبقه‌بندی صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا از عدد صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوای بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.