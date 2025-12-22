به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مسابقات کشوری ووشوی فراجا با حضور کارکنان پایور و وظیفه از ۲۳ استان کشور در مجموعه شهدای پنج مرداد شهر اراک آغاز شد.

معاون تربیت و آموزش فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: نخستین دوره مسابقات ویژه کارکنان پایور برگزار می‌شود و استقبال خوبی از سراسر کشور صورت گرفته است.

سرهنگ مرتضی خندابی افزود: در این دوره، ۱۵۰ شرکت‌کننده از ۲۳ استان حضور دارند و در رشته‌های مختلف ووشو به رقابت می‌پردازند.

او گفت: نفرات برتر این مسابقات، سال آینده در رقابت‌های ووشوی نیرو‌های مسلح شرکت خواهند کرد.

خندابی افزود: این رویداد ورزشی افزون بر ارتقای سطح آمادگی جسمانی، فرصتی برای همدلی و ایجاد روحیه ورزشی میان کارکنان به شمار می‌رود و به یاد شهیدان رضا علی بیگی و مجتبی اسماعیلی از شهدای امنیت نیروی انتظامی برگزار شد.