همزمان با افتتاح خانه ووشو، مسابقات کشوری فراجا در این رشته ورزشی نیز در مجموعه شهدای پنج مرداد شهر اراک آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مسابقات کشوری ووشوی فراجا با حضور کارکنان پایور و وظیفه از ۲۳ استان کشور در مجموعه شهدای پنج مرداد شهر اراک آغاز شد.
معاون تربیت و آموزش فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: نخستین دوره مسابقات ویژه کارکنان پایور برگزار میشود و استقبال خوبی از سراسر کشور صورت گرفته است.
سرهنگ مرتضی خندابی افزود: در این دوره، ۱۵۰ شرکتکننده از ۲۳ استان حضور دارند و در رشتههای مختلف ووشو به رقابت میپردازند.
او گفت: نفرات برتر این مسابقات، سال آینده در رقابتهای ووشوی نیروهای مسلح شرکت خواهند کرد.
خندابی افزود: این رویداد ورزشی افزون بر ارتقای سطح آمادگی جسمانی، فرصتی برای همدلی و ایجاد روحیه ورزشی میان کارکنان به شمار میرود و به یاد شهیدان رضا علی بیگی و مجتبی اسماعیلی از شهدای امنیت نیروی انتظامی برگزار شد.