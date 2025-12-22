همزمان با آیین سنتی شب یلدا، جشن ویژه‌ای به همت بنیاد کرامت رضوی برای کودکان مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج در مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی گفت: در این مراسم در سالن همایش‌های ورزشگاه امام رضا (ع)، جمعی از کودکان بیمار به همراه خانواده هایشان، مهمان بنیاد بودند و در فضایی شاد و معنوی، بسته‌های یلدایی خود را دریافت کردند.

رئیسیان زاده در ادامه با اشاره به حضور خادمان و ناذرین در مراکز نگهداری از ایتام به منظور عیادت و تکریم این کودکان، افزود: خادمان مهربان رضوی با ایجاد حال و هوایی معنوی در این مراکز، تلاش می‌کنند عطر کرامت و مهربانی امام هشتم را به مشام این کودکان عزیز هدیه کنند.