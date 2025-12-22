پخش زنده
امروز: -
مرحله استانی بیستوهفتمین جشنواره قصهگویی در اصفهان از امروز با اجرای قصهگویان برتر برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنا بر اعلام روابط عمومی ادارهکل کانون استان اصفهان، این جشنواره با شعار «جهان، با قصه کودکان را ببین» در بخشهای متنوعی از جمله سنتی و کلاسیک، آیینی–سنتی، با ابزار، ایثار و قهرمانان، دینی، منظوم، نو، علمی، زبان اشاره و بخش نوآورانه ۱۰۰ ثانیهای برگزار میشود.
این رویداد با هدف ترویج فرهنگ قصه و قصهگویی، پاسخگویی به نیازهای تربیتی و فرهنگی کودکان و نوجوانان، پاسداشت روایت تکنفره و گونههای هنری این حوزه، گسترش تعامل با نهادهای فرهنگی غیرایرانی، بهرهگیری از ظرفیت رسانه، تعمیق نگاه علمی به قصهگویی و شناسایی و حمایت از قصهگویان برتر برگزار میشود و ایجاد پیوند میان قصهگویان و نخبگان ادب فارسی هم از دیگر محورهای این رویداد است.
بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، امسال جشنواره در سه گرایش «قصهگویی کهن»، «قصهگویی مدرن و نوآورانه» و «قصهگویی تلفیقی کهن و مدرن» برگزار میشود.
داوری مرحله استانی بر عهده مهدی مردانی، محسن عظیمیپویا، ساغر لطفینژاد، آیگین عباسی، شعله ایل بیگیپور و وحید ملتجی خواهد بود و قرار است رقابت ۱۱۴ قصهگو را داوری کنند.
مرحله استانی بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی استان از یکم تا چهارم دیماه ۱۴۰۴ با اجرای قصهگویان برتر استان در تالار هنر شهرداری اصفهان کارخود را آغاز میکند و رده ملی و بینالمللی این جشنواره قرار است از ۲۷ تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ به میزبانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان برگزار شود.