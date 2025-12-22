دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از نخستین نرم افزار آموزشی ساختارمند و علمی ویژه والدین کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی (ADHD) رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این نرم افزار که حاصل پژوهش‌های حوزه آموزش سلامت و روان‌شناسی است، با هدف ارتقای مهارت‌های فرزندپروری، بهبود ارتباط والد–کودک و کاهش پیامد‌های رفتاری و تحصیلی طراحی شده و در دو نسخه اندروید و iOS آماده بهره‌برداری است.

بر اساس اعلام سازندگان، محتوای نرم افزار شامل ۸۲ فیلم آموزشی، ۵۰ پادکست، ۱۰ سناریوی نمایشی، بازی‌های تمرکزی و محتوای ترجمه‌شده از منابع مرجع بین‌المللی مانند WHO، CDC و APA است.

همچنین ابزار‌های تعاملی از جمله پرسشنامه استاندارد CSR-۴، خودآزمایی‌های تعاملی، تنظیمات شخصی‌سازی‌شده و امکان ارتباط مستقیم با متخصصان در آن گنجانده شده است.

پژوهشگر اصلی طرح، درباره خلأ موجود در این حوزه گفت: متأسفانه تاکنون هیچ اپلیکیشن جامع، علمی و متناسب با فرهنگ ایرانی برای آموزش والدین این گروه از کودکان در دسترس نبوده است.

حسینیا افزود: این اپلیکیشن نه یک محصول تجاری، بلکه یک خدمت ملی و هدف ما نجات حتی یک کودک از مسیر پرخطر بی‌توجهی، افت تحصیلی، طرد اجتماعی و آسیب‌های روانی است.

وی گفت: پیشنهاد شده است این نرم افزار از طریق مکاتبه رسمی با معاونت بهداشتی وزارت بهداشت (معاونت سلامت) به‌عنوان یک ابزار ملی در نظام سلامت روان کشور شناخته و داده‌های آن به سامانه سیب متصل تا یکپارچه‌سازی خدمات سلامت روان محقق شود.

اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی از شایع‌ترین اختلالات عصبی دوران کودکی است که اغلب در کودکی تشخیص داده شده و می‌تواند تا بزرگسالی ادامه یابد؛ کودکان مبتلا

معمولاً در توجه و کنترل رفتار‌های هیجانی مشکل دارند و گاهی دچار افت تحصیلی و طرد اجتماعی می‌شوند.