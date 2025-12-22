پخش زنده
مه غلیظ صبح امروز در محور ترانزیتی اصفهان به تهران موجب کاهش شدید دید افقی رانندگان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این پدیده جوی در برخی مقاطع مسیر موجب کندی رفت و آمد خودروها شده است و رانندگان با احتیاط بیشتری در حال عبور از این محور هستند.
از رانندگان درخواست شده است با رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب را حفظ کنند و از روشن بودن چراغهای مهشکن و نور پایین اطمینان حاصل کنند.
همچنین توصیه شده است رانندگان پیش از سفر از وضعیت جوی و ترافیکی مسیر مطلع شوند و از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.
در حال حاضر رفت و آمد در این محور برقرار است و عوامل راهداری و پلیس راه به صورت مستمر در حال رصد وضعیت جاده هستند.