به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این پدیده جوی در برخی مقاطع مسیر موجب کندی رفت و آمد خودرو‌ها شده است و رانندگان با احتیاط بیشتری در حال عبور از این محور هستند.

از رانندگان درخواست شده است با رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب را حفظ کنند و از روشن بودن چراغ‌های مه‌شکن و نور پایین اطمینان حاصل کنند.

همچنین توصیه شده است رانندگان پیش از سفر از وضعیت جوی و ترافیکی مسیر مطلع شوند و از سفر‌های غیرضروری خودداری کنند.

در حال حاضر رفت و آمد در این محور برقرار است و عوامل راهداری و پلیس راه به صورت مستمر در حال رصد وضعیت جاده هستند.