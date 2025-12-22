به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در بلندترین شب سال، زمانی که خانواده‌های ایرانی دور کرسی و زیر سفره‌ی یلدا گرد هم می‌آیند، برای برخی، مفهوم خانه و همراهی معنایی فراتر از چهار دیواری آشنا پیدا می‌کند.

یلدا، این پیوند کهن خورشید و مهر، در دل شب‌های سرد همدان هم نورافشانی می‌کند، اینجا، برادران جایگزین خانواده‌ها و صمیمیت نظامی، گرمابخش فضای پادگان شده است.

آنها با ساده‌ترین امکانات، اما با دل‌های پر از اراده، سفره یلدایی خود را می‌گسترانند.

در جمع سربازان، غربت در همدلی ذوب می‌شود و پاسداری از مرزها، بهانه‌ای می‌شود برای جشن گرفتن، امید و آرامشی که حفاظت از آن را هر شب و هر روز، با جان و دل به عهده دارند.